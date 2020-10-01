На Тернопільщину привезли унікальну колекцію для експозиції в музеї.

У фондах заповідника» Замки Тернопільщини ” з’явилася зброя, з якою козаки ходили в бій. Вогнепальну та холодну зброю, яка датується 16-18 століттями привезли до Збаразького замку, повідомляє Znaj.ua.

Колекція зброї належить Львівському історичному музею. У колекції є зброя З ударно-кремінними замками (рушниці, аркебузи і тромблони). Турецькі рушниці прикрашені перламутровими і кістяними вставками, коралами і парчею (дорога тканина).

Крім цього, виставку доповнюють польські шаблі. Найбільш грізною зброєю колекції є пернач. Воно являє собою дерев’яне древко, на якому закріплена кругла або овальна «груша». Цей наконечник призначений для ударів по ворогу. На круглий наконечник кріпилися металеві загострені елементи, щоб наносити ворогові, як можна більшої шкоди.