На Тернопільщину повертається тепло

25/02/2019 Розмір тексту:

Чергові погодні перепади йдуть на Тернопільщину. До регіону наближається антициклон, – повідомляє Укргідрометеоцентр. Відтак уже цими днями в області відчутно потеплішає. Опади припиняться, а морози замінить плюсова температура повітря.

Упродовж доби на Тернопільщині можливі незначні заморозки, – кажуть метеорологи. Але з початку тижня спостерігатиметься в основному плюсова температура повітря.

«До західного регіону наближається антициклон. Він принесе плюсові температурні показники. Вже наступного тижня стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 2 до 6 градусів тепла. Вночі також зберігатиметься плюсова температура повітря. Опадів не передбачається, лише місцями упродовж тижня можливі дощі», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

Фахівці попереджають: такі погодні перепади можуть негативно позначатися на самопочутті метеозалежних краян. Відтак жителям крають радять дбати про здоров’я.

Софія Романська