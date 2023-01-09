На Тернопільщину насуваються атмосферні фронти з Північної Атлантики

Атмосферні фронти з Північної Атлантики йдуть на Тернопільщину.

За прогнозами синоптиків, у краї можливі дощі з мокрим снігом, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а також ускладнюватиме ситуацію туман.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду в області на цей тиждень визначатимуть циклони та їхні атмосферні фронти, що надходитимуть з Північної Атлантики. Вдень пройдуть невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці збережеться туман видимістю 200 – 500 м.

«10-11 січня в Україні будуть із сильним вітром. Враховуйте в одежі, стоянках, кріпленнях, паркуваннях, на дорогах. Температурний режим вихідними – без особливих змін. Дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях. Вночі до -5 -8 градусів, вдень -1-3 градуси», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, потепління, інша атлантична повітряна маса прийде в Україну 13-14 січня.