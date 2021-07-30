Атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. Вони зумовлюватимуть короткочасні грозові дощі. Місцями опади супроводжуватимуться шквалом та градом.

Температура повітря поки що в області залишатиметься порівняно високою. Вихідними у регіоні домінуватиме спека. А з понеділка повернеться хвиля похолодання.

“Україною пройде атмосферний фронт. Це означає періодичні короткочасні грозові дощі. Часом за мить дощ може переходити у сильну зливу та супроводжуватися шквалом і градом… Температура повітря в Україні залишається високою. Проте, оскільки фронт – холодний, то в його тилу градуси трохи “присядуть”. Очікується +26 +30 градусів. Завтра вдень ймовірність опадів поменшає. До кінця тижня спека все ж домінуватиме в Україні. А відчутне зниження температури повітря прийде 2-го серпня у західні області, а 3-го серпня на більшу частину нашої території”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, серпень принесе на Тернопільщину невелике похолодання. Втім, протримається прохолодна погода кілька днів. Далі спека знову повернеться.