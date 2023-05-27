На Тернопільщині зустрінуть тіло захисника, котрий зник безвісти майже пів року тому

У неділю, 28 травня, на Тернопільщині зустрінуть тіло загиблого захисника, молодшого сержанта Артура Романюка.

Про це повідомляють на сторінці Лановецької міської ради.

Боєць зник безвісти ще на початку грудня 2022 року. Майже через пів року він повернеться додому на вічний спочинок.

У соцмережах краяни висловлюють співчуття батькам з приводу важкої непоправної втрати.

“Непоправна втрата для батьків. Вмерла остання надія побачити сина живим. Біль, який ніколи не мине… Вічна пам’ять Герою, співчуття рідним і близьким…”.

“Вічна пам’ять славному сину Лановеччини. Внук колеги моєї мами, так довго шукали. Вічна слава та Царство небесне”.

Траурний кортеж прибуде на центральну площу Ланівців о 13-й годині. Похорон – того ж дня о 14-й годині.

Вічна пам’ять Герою!