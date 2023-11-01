На Тернопільщині зустрічають тіло 23-річного Воїна, котрий понад рік вважався безвісти зниклим

На щиті повертається до батьківського дому захисник з Тернопільщини Анатолій Карп.

Хлопець загинув ще 3 червня 2022 року поблизу села Довгеньке Ізюмського району Харківської області, однак весь цей час вважався безвісти зниклим. Про це повідомили у Підгороднянській громаді.

Бійцю було лише 23 роки. Він проживав у Великому Ходачкові.

“Висловлюємо щирі співчуття батькам і рідним загиблого і просимо мешканців громади гідно зустріти нашого захисника, віддати йому шану та провести в останню дорогу”, – ідеться у зверненні громади.

Траурний кортеж з тілом полеглого прибуде у громаду сьогодні, 1 листопада.