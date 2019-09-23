Працівники Зборівського відділення поліції розшукують 28-річну жительку села Малашівці, Кравчук Марію Ігорівну.

Вранці, 21 вересня, дівчина вийшла з дому й так не повернулася. В телефонній розмові матері повідомила, що знаходиться в обласному центрі, після чого на зв’язок не виходила.

Розшукувана була одягнена в червону флісову куртку, джинси світло-блакитного кольору. Прикмети зниклої: зріст 170 см., повної статури, обличчя кругле, волосся коротке русявого кольору. Зникла кульгає на ліву ногу.

Усіх, хто бачив дівчину або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами у Зборові (03540)2-20-46, або на лінію «102».