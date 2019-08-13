Комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному культивуванню нарковмісних рослин, триває на Тернопільщині.

Правоохоронці продовжують виявляти заборонені посіви маку та конопель на присадибних ділянках мешканців краю.

Як повідомляють у поліції, завдяки активній роботі поліцейських з початку проведення профілактичних заходів задокументовано 149 фактів незаконного вирощування нарковмісних рослин: 129 посівів маку та 20 – конопель.

Найбільше незаконних посівів оперативники виявили на Зборівщині – 20, Бережанщині – 14, Гусятинщині – 13, Кременеччині – 12 та Бучаччині – 11 фактів. Загалом на території області з першого червня працівники поліції вилучили 27925 рослин маку та 3448 рослин коноплі.