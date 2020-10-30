Земля Тернопільщини продовжує віддавати небезпечні дарунки

Так, 29 жовтня в селі Ступки Тернопільського району біля мосту на березі р. Гнізна під час будівельних робіт виявлено два артснаряди АС-76 мм, один артснаряд АС-45 мм та одну гвинтівочну гранату часів Другої світової війни. Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно рятувального загону спеціального призначення Управління проведено роботи з вилучення та знешкодження небезпечних знахідок.

У полі сільськогосподарського підприємства ТОВ «Дружба» поблизу села Лозова Тернопільського району під час земляних робіт виявлено один артснаряд АС-105 мм часів Другої світової війни.

Фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно рятувального загону спеціального призначення Управління на території лісового масиву поблизу міста Копичинці Гусятинського району вилучено та знешкоджено один артснаряд АС-105 мм та два постріли до РПГ “фаустпатрон 30” часів Другої світової війни.