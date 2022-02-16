Крадіжка вчинена за попередньою змовою групою осіб інкримінують працівники відділення поліції № 3 м. Теребовля двом місцевим мешканцям.

До правоохоронців територіального підрозділу поліції надійшло звернення від жителя Теребовлі. Чоловік попросив розшукати та притягнути до відповідальності невідомих, які у його відсутність розібрали дах господарського приміщення та привласнили металеве покриття.

У ході розшукових заходів працівники вийшли на слід зловмисників. Викрадене крадії 1978 та 1982 років народження реалізували невідомій особі, а кошти витратили на власні потреби.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.