Весняний призов, який стартував у квітні, завершиться наприкінці червня, – повідомили в обласному військовому комісаріаті. До війська з Тернопільщини відправлять 570 юнаків віком від 20 до 27 років.

В області вже відібрали понад 70% призовників.

«Весняно-літній призов в області уже виконано на 70 %. Завдання призову виконуються планово, згідно графіку та без зривів. Відтак на строкову військову службу уже відправлено понад 400 жителів області. Зокрема, їх направлено до навчальних центрів, де вони вивчатимуть армійську справу та здобудуть військово-облікову спеціальність. Можемо запевнити, що строковики не служитимуть у зоні проведення ООС у Луганській та Донецькій областях. Юнаки будуть відправлені у навчальні центри військових підрозділів, у жодному випадку вони не братимуть участь у бойових діях», – запевнив заступник військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату, підполковник Петро Сирко.

Додамо, на строкову службу відправляють чоловіків від 20-ти до 27-ми років, які придатні за станом здоров’я. Термін служби в армії становить: 18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти; 12 місяців – для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра.

Софія Романська