На Тернопільщині затримали серійного грабіжника

17/01/2019 Розмір тексту:

Частину 2 статті 186 Кримінального кодексу України – «Грабіж» інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю краю. За свої протиправні дії йому загрожує кримінал.

На лінію «102» надійшло звернення від жителя обласного центру 2001 року народження. Молодик повідомив, що став жертвою незнайомця, який викрав у нього планшет. За словами заявника, в одному із місцевих парків до нього підійшло двоє чоловіків. Один з них почав конфліктувати та штовхнувши його викрав техніку.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 33-річний житель села Біла. Підозрюваний має багате кримінальне минуле, адже в минулому вже притягувався до відповідальності за крадіжки та шахрайства. Однак на шлях виправлення так і не став.

Зловмисник у протиправному зізнався. Викрадене майно реалізував в ломбард, а кошти встиг витратити.

Дії краянина кваліфікували за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція якої предебачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років, повідомляють у поліції.