Християнський реабілітаційний центр для жінок запрацював на Тернопільщині.

Про це повідомив координатор руху “Шлях незалежних” Олег Коган. Там жінкам допомагають позбутися алкоголізму та наркоманії.

Відкрили реабілітаційний центр у селі Метенів на Зборівщині. Наразі тут перебуває семеро осіб, серед них є молоді дівчата, які долають залежність. “Наразі перебуває семеро жінок. Четверо з них незабаром завершують реабілітацію. Загалом курс реабілітації триває близько шести місяців. Ми тут не використовуємо жодних медикаментів. Реабілітаційний центр відкритий, перебувати тут може людина лише з власного бажання. Із залежними людьми працюють служителі церкви. Кожного дня передбачена програма, яка ґрунтується насамперед на молитві, читанні Біблії, спілкуванні”, – зазначив Олег Коган.

Перебування жінок у християнському реабілітаційному центрі безкоштовне. Установу фінансують підприємці та небайдужі люди, які в минулому теж мали проблеми із залежностями.