Нагадаємо, позавчора у власному домі загинув 58-річний чоловік з Борщівського району.

Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок загального переохолодження організму. Кілька випадків переохолодження зафіксували у Збаразькому і Кременецькому районах. Щоб допомогти жителям краю під час низьких температур, відкрили пункти обігріву

Стаціонарні пункти обігріву працюватимуть під час сильних морозів в усіх районах області, – повідомив начальник управління цивільного захисту населення Ігор Лівінський. Пункти обігріву відчинені цілодобово.

«До стаціонарних пунктів обігріву люди можуть звертатися і вони отримають необхідну допомогу. Якщо вас холоди застали у дорозі, чи в невідомому місці, телефонуйте за номером 101 і вам підкажуть, де працює найближчий пункт обігріву, куди можна звернутися».

Додамо, у холодну пору на Тернопільщині діятиме близько двохсот пунктів обігріву. Вони працюватимуть здебільшого при лікувальних закладах. У пунктах обігріву можна не лише побути в теплі, а й випити гарячого чаю та отримати медичну допомогу.

Софія Романська