На Тернопільщині вже працює 14 центрів масової вакцинації.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Відтепер імунізуватися від COVID-19 можна в усіх об’єднаних територіальних громадах.

У центрах вакцинації щепитися можна однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna. Процедура наразі доступна жителям краю, віком від 18-ти років. «Три центри вакцинації у нас працюють у місті Тернополі – проспект Злуки, 45 «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені О. Довженка», центри вакцинації діють на вул. М. Коцюбинського, 3 у “Спорткомплексі Тернопільського національного медичного університету” та на вул. Тестильній 28. Також відкриті центри масової вакцинації у місті Чорткові, у Заліщиках, Бережанах, Теребовлі, Кременці, Гусятині, Підволочиську, Зборові, Борщеві, Збаражі, Ланівцях. Аби вакцинуватися, усі бажаючі можуть безпосередньо прийти у Центр вакцинації і записатися у порядку черги, або ж звернутися до свого сімейного лікаря».

Учора на Тернопільщині вакцинувалося майже дві тисячі жителів краю. А загалом від початку вакцинальної кампанії імунізувалося понад 126 тис. осіб.