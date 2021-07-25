Нові пункти масової вакцинації запрацюють на Тернопільщині. Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Їхню кількість планують збільшити до 76.

Наразі в області діє 7 центрів вакцинації і 56 пунктів щеплення. Жителі краю можуть щеплюватися однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna.

“У Тернополі можна вакцинуватися у двох місцях: центрі вакцинації на Злуки, 45 і на вулиці Руській, 47 у “Лікувально-діагностичному центрі”. По області пункти вакцинації діють у Кременці, Бережанах, Чорткові, Заліщиках, Бучачі, Зборові. Це ті центри первинної медико-санітарної допомоги , які вже отримали вакцину Moderna і сьогодні розпочали вакцинацію. Також ми збільшуємо кількість пунктів вакцинації. До 23 липня в нас працювало 56 пунктів вакцинації, але ми бачимо, що цього не достатньо, тому розгортаємо пункти вакцинації у кожному великому селі, де є амбулаторія сімейного лікаря. Таким чином прагнемо збільшити кількість пунктів до 76-ти. Це дозволить нам наблизити пацієнта до можливості провакцинуватися”, – розповідає директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Додамо, щоб щепитися від COVID-19 реєструватися у додатку “Дія” не потрібно. Достатньо безпосередньо прийти у Центр вакцинації і записатися у порядку черги, або ж звернутися до свого сімейного лікаря.