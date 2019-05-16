Повідомлення про закладену вибухівку в громадському транспорті надійшло до тернопільських працівників поліції 15 травня близько близько 15 години.

Черговий центрального автовокзалу розповів правоохоронцям, що в касу станови зателефонував невідомий, інформувавши працівника про замінування рейсового автобусу «Тернопіль- Червоноград».

На момент повідомлення транспорт рухався автодорогою в селі Ігровиця. На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, вибухотехнічна та кінологічна служби. Правоохоронці призупинили рух транспортних засобів та евакуювали з автобуса усіх пасажирів.

Працівники вибухо-технiчної служби обстежили об’єкт з метою виявлення можливого вибухового пристрою. Інформація про замінування не підтвердилася.

Як розповіли у поліції, правоохоронці встановлюють особу додзвонювача. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 259 ККУ України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.