На Тернопільщині замерз на смерть 90-річний чоловік. ВІДЕО

16/01/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині чотирьох осіб довелося госпіталізувати через переохолодження. А днями рятувальники знайшли замерзлим 90-річного чоловіка.

Загиблий – мешканець села Горішній Івачів. Замерзле тіло чоловіка виявили у яру поблизу села.

Минулого року за такий же період постраждала лише одна особа, йдеться в сюжеті ІНТБ.