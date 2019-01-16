На Тернопільщині замерз на смерть 90-річний чоловік. ВІДЕО
16/01/2019 0
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На Тернопільщині чотирьох осіб довелося госпіталізувати через переохолодження. А днями рятувальники знайшли замерзлим 90-річного чоловіка.
Загиблий – мешканець села Горішній Івачів. Замерзле тіло чоловіка виявили у яру поблизу села.
Минулого року за такий же період постраждала лише одна особа, йдеться в сюжеті ІНТБ.
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