На Тернопільщині замерз на смерть 90-річний чоловік. ВІДЕО

16/01/2019 0
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На Тернопільщині чотирьох осіб довелося госпіталізувати через переохолодження. А днями рятувальники знайшли замерзлим 90-річного чоловіка.

Загиблий – мешканець села Горішній Івачів. Замерзле тіло чоловіка виявили у яру поблизу села.

Минулого року за такий же період постраждала лише одна особа, йдеться в сюжеті ІНТБ.

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