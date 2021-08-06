52 випадки зараження штамом «Дельта» вперше лабораторно підтверджено на Тернопільщині.
Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Діагностували новий штам за допомогою спеціальних тест-систем.
Симптоми при зараженні штамом «Дельта» різняться. Найпоширенішими вважаються лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить. Кашель і втрата нюху або смаку трапляється рідше.
«Спеціалістами лабораторії особливо небезпечних інфекцій проведено дослідження біоматеріалу за допомогою тест-системи для визначення наявності 8 мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. Було виявлено у 94 позитивних зразках 52 випадки штаму коронавірусу «Дельта». Учора з референс-лабораторії отримано позитивні результати тестування зразків біоматеріалу та підтверджено штам коронавірусу «Дельта». Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби у випадку зараження штамом «Дельта» набагато вища, якщо людина не вакцинована».
Зараження штамом «Дельта» може призвести до порушення слуху, шлунково-кишкових проблем, утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин. Відтак жителів краю просять не зволікати з вакцинацією.
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