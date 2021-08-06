На Тернопільщині зафіксували штам “Дельта”: медики розповіли про симптоми

52 випадки зараження штамом «Дельта» вперше лабораторно підтверджено на Тернопільщині.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Діагностували новий штам за допомогою спеціальних тест-систем.

Симптоми при зараженні штамом «Дельта» різняться. Найпоширенішими вважаються лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить. Кашель і втрата нюху або смаку трапляється рідше.

«Спеціалістами лабораторії особливо небезпечних інфекцій проведено дослідження біоматеріалу за допомогою тест-системи для визначення наявності 8 мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. Було виявлено у 94 позитивних зразках 52 випадки штаму коронавірусу «Дельта». Учора з референс-лабораторії отримано позитивні результати тестування зразків біоматеріалу та підтверджено штам коронавірусу «Дельта». Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби у випадку зараження штамом «Дельта» набагато вища, якщо людина не вакцинована».

Зараження штамом «Дельта» може призвести до порушення слуху, шлунково-кишкових проблем, утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин. Відтак жителів краю просять не зволікати з вакцинацією.