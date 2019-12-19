Черговий факт крадіжки з транспортного засобу задокументували працівники Монастириського відділення поліції.

Все через те, що водій вантажівки не зачинив авто, цим і скористався невідомий. Як наслідок зловмисник привласнив папку з документами та готівку в розмірі 30000 гривень.

Постраждав від рук аматора житель Львівської області. По дорозі до точки призначення водій зупинився на декілька хвилин й вийшов з салону, який не зачинив. Цим і скористався невідомий. Він викрав всю готівку й документи. За допомогою потерпілий звернувся до поліцейських.



За фактом таємного викрадення чужого майна відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.