На Тернопільщині викрили три підпільні цехи, у яких розливали “лівий” коньяк і горілку. ФОТО

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України припинено протиправну діяльність групи осіб, які здійснювали виготовлення, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, на території Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під час проведення Тернопільською обласною прокуратурою спільно з працівниками слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області та Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області ДСР НП України 29 обшуків у 3 підпільних цехах виявлено та вилучено 3500 л спирту, 1500 л коньяку та горілки з підробленими марками акцизного податку, понад 5000 пляшок скляної тари для горілчаних та коньячних виробів, понад 30 тис штук підроблених марок акцизного податку, 65 упаковок коньячних есенцій, промислові фени, ємності для купажу, фурнітура для виготовлення фальсифікату та 1 автомобіль, яким продукція транспортувалась до торгових об’єктів.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців вдалось запобігти виготовленню та постачанню на ринок сурогату в кількості понад 10 тис л, вартістю понад 2 млн грн.

Під час досудового слідства кримінального провадження також перевіряються канали постачання спирту вищезазначеним особам підприємствами-виробниками спирту як Тернопільської так і інших областей.

На даний час призначено ряд судових експертиз, після завершення яких причетним особам буде повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває.