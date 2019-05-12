Трагічна подія сталася 10 травня в селі Заздрість. Місцеві жителі, почувши крики дітей, збіглися до ставка, куди впав дев’ятирічний Дмитрик. Лікарям не вдалося повернути дитину до життя.

Близько сімнадцятої години повідомлення про надзвичайну подію надійшло до співробітників Теребовлянського відділу поліції. Виїхавши на місце, правоохоронці з’ясували обставини трагічного випадку.

Виявилося, дев’ятирічний Дмитрик разом зі своїм молодшим семирічним братиком та восьмирічним другом гуляли поблизу сільського ставка. Дмитрик захотів намочити у воді ноги, тому, знявши взуття та частину одягу спустився по бетонній плиті до ставка, та, послизнувшись, не втримав рівноваги і впав у воду. Молодші діти стали кричати і кликати на допомогу, адже поблизу з дорослих нікого не було.

Крики почули подружжя односельців. Вони прибігли, кинулися до водойми й витягнули хлопчика. Реанімаційні заходи, які проводили медики швидкої допомоги, виявилися безрезультатними. Лікарі констатували смерть дитини через утоплення.

Поліцейські закликають батьків не залишати своїх малолітніх дітей без нагляду. А якщо у вашому селі чи містечку є водойма, кар’єр, закинуті будівлі – особливо пильнуйте. Такі об’єкти завжди викликають цікавість у дітей і підлітків, вони починають їх «досліджувати» і це нерідко призводить до нещасть.