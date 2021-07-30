29 липня близько 22:00 неподалік Заліщиків водій автомобіля марки «Volkswagen Passat» не впорався з керуванням та в’їхав у гужову підводу, яка рухалася попереду.

В результаті водій підводи, 68-річний житель села Нагоряни Товстенської селищної громади, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню.

Відомості за фактом ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.