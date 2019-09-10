Минуло 75 років з часу примусового виселення етнічних українців з територій Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини до України.

Відтак на державному рівні вперше організували пам’ятні заході, які відбулися і в Тернополі біля монумента жертвам депортації.

З Польщі до України було виселено близько півмільйона людей. Втім, статус депортованих вони не отримали донині.

Як розповів голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович, депортація українців сталася через угоду між УРСР і Польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі й польських громадян із території УРСР. Договір передбачав виїзд українців до УРСР і повернення до Польщі поляків і євреїв, які станом на 17 вересня 1939 року були громадянами Польської держави. Примусове виселення супроводжувалася репресіями та кривавою розправою.

Під час урочистостей священнослужителі відправили молебень, жителі краю поклали квіти до підніжжя монумента жертвам депортації.

Софія Романська