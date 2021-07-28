Чотири нові центри масової вакцинації запрацювали на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Наразі в краї діє 11 центрів масової вакцинації.

Жителі краю можуть щепитися однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna. Процедура доступна для всіх охочих громадян, віком від 18-ти років.

«Центри вакцинації діють у місті Тернополі, на проспекті Злуки, 45, на вул. Коцюбинського, у місті Чорткові, вулиця Гоголя, 7, “Чортківський медичний фаховий коледж”, у місті Заліщики на базі центральної міської лікарні, у Бережанах у “Будинку громад”, в Теребовлі, “Центр культури та дозвілля”. Також центри масової вакцинації працюють у Кременці, Гусятині, Підволочиську, Зборові, Борщеві. Зараз аби вакцинуватися від COVID-19 не потрібно реєструватися через додаток “Дія”. Усі бажаючі можуть безпосередньо прийти у Центр вакцинації і записатися у порядку черги, або ж звернутися до свого сімейного лікаря».

Учора в області зробили 2183 щеплень від COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії різними видами вакцини уже щеплено 112016 тис. осіб.