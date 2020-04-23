Відчутне потепління нарешті прийде на Тернопільщину. Стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до сімнадцяти градусів тепла.

Четвер в Україні буде сонячним, теплим та маловітряним, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Зумовлюватиме такі погодні умови антициклон.

“Антициклональна смуга з трьох братів Odilo витягнеться з Атлантики через Німеччину, Польщу до України і зумовить у своїй зоні впливу суху погоду. Вітер завтра ще північно-західного напрямку, а в п`ятницю почне переходити на південно-західний. У четвер розпочнеться відчутне потепління. Впродовж дня температура повітря становитиме вже комфортніші +12 +17 градусів. Втім, вночі передбачається +2 +6 градусів та ще й місцями залишаються заморозки 0 -3 градуси. Надалі потепління посилиться. Результативніші дощі очікуються у суботу, 25-го квітня. Вони пройдуть практично повсюди”.

Отже, потепління принесе на Тернопільщину довгоочікувані дощі. Втім, опади можливі не раніше вихідних.

Софія Романська