7-10 травня на Тернопільщині відбудеться найбільша в Україні патріотична теренова гра для молоді. 60 годин безперервно дві команди із чотирьохсот учасників змагатимуться за перемогу. Для участі з’їжджається молодь зі всієї України.

Поєдинки пройдуть на Шумщині біля урочища Гурби, що на межі Тернопільщини та Рівненщини. Там у 1944 році проходив найбільший бій УПА проти НКВС.

«Теренова гра «Гурби-Антонівці» вже здобула своє повноліття. Вона проходить на історичному місці, де раніше відбувався бій УПА проти НКВС. Тоді загинули близько сотні бійців УПА і понад 900 радянських солдатів. Там проходив чи не найбільший бій наших патріотів. І ми символічно відтворюємо його, щоб вшанувати наших воїнів УПА, відновити у пам’яті ті важливі історичні події», – каже голова Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу Василь Панькевич.

Гра відбувається задля вшанування пам’яті борців за волю України. “Гурби-Антонівці” – це кузня послідовників воїнів УПА. Підтвердження тому – активна громадська діяльність та участь бійців російсько-української війни.