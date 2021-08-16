42% педагогічних працівників на Тернопільщині вакцинувалися від COVID-19.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За постановою Кабміну, щепити необхідно 80% вчителів.

Під час вакцинальної кампанії принцип добровільності зберігається. Втім, працівникам, які відмовляться щепитися від COVID-19, доведеться щотижня робити ПЛР-тест за власний рахунок.

“Вакцинація є добровільною. Але ми маємо розуміти, що безпечне освітнє середовище ми матимемо, коли батьки ведуть своїх дітей до навчального закладу, не хвилюючись за їхнє здоров’я. З освітянами працюють, наразі триває потужна роз’яснювальна робота. Але ніхто змушувати не буде, зберігатиметься принцип добровільності”, – зазначила Ольга Хома.

Загалом на Тернопільщині від коронавірусу вакцинувалося понад 160 тис. жителів краю. Наразі триває 5 етап вакцинації, коли щеплення можуть отримати всіх охочі. Майже в усіх містах працюють центри масової вакцинації, а також мобільні бригади приїжджають додому маломобільних жителів краю.