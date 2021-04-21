20 квітня на Тернопільщині вакцинували від COVID-19 99–річну мешканку Петриківського обласного геріатричного пансіонату Ірину Курову.

Жінка родом з Криму, зараз проживає у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті.

Пані Ірина отримала щеплення від COVID-19 вакциною Pfizer. Вона стала найстаршою вакцинованою особою в області. Жінка почувається добре.

Протягом двох днів в пансіонаті вакциновано понад півтори сотні підопічних.

Нагадаємо, 18 квітня Тернопільщина отримала 1170 доз вакцини Pfizer від COVID-19. Препарат зберігається в контейнері при температурі від -60 до -80 градусів. І використовувати його можна лише зі дотриманням холодового ланцюга.

Згідно з планом щеплення, отриманою вакциною Pfizer щеплюватимуть людей похилого віку, які перебувають в інтернатах, працівників даних закладів, а також працівників ДСНС та ДПСУ. Напередодні керівники структур, які опікуються людьми похилого віку, подали списки осіб для вакцинації. Відповідно до цього переліку, спеціалісти підготували для розморозки першу дозу вакцини.