Близько ста двадцяти аварій трапилося упродовж червня на автошляхах області. У них загинуло восьмеро людей, майже сорок осіб травмувалися.

Причини більшості ДТП у перевищенні швидкості та порушенні інших правил дорожнього руху, – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Нині на трьох автошляхах краю поліцейські використовують прилади для вимірювання швидкості. Це допомагає попередити аварії, а відтак уникнути летальних наслідків ДТП.

«Застосовувати прилади для вимірювання швидкості руху почали ще з кінця 2018-го року. Перший прилад з’явився у напрямку Львова на автошляху М-09. Від цього часу аварійність на цій ділянці дороги знизилася. Ще два Trucamи використовуємо на автошляхах М-19 та М-12. На цих дорогах також простежується зменшення аварійності. Жодного ДТП зі смертельними наслідками з часу використання приладів вимірювання швидкості на цих ділянках доріг не сталося», – розповідає Богдан Шевчук.

Нагадаємо, наразі в Україні за перевищення швидкості більш, як на 20 км/год – штраф – 255 грн.; за перевищення більш як на 50 км/год – штраф – 510 грн. Експерти вважають, щоб меншало аварій через перевищення швидкості необхідно збільшити штрафні санкції, а також облаштувати систему відеофіксації руху на автошляхах.

Софія Романська