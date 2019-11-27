Реалізацію новорічних ялинок розпочали у Державному підприємстві «Бучацьке лісове господарство». За сезон тут планують продати дві тисячі хвойних дерев. Заготовлятимуть їх відповідно до попиту громадян.

-Купуючи новорічну ялину ви не шкодите природі, оскільки її виростили спеціально для потреб споживачів на новорічні й різдвяні свята, – наголошують у лісгоспі. – Щороку лісівники закладають для цього плантації новорічних ялинок.

Вартість зелених красунь такі ж, як і минулого року: від 1 до 1,5 метра – 67 гривень з ПДВ; від 1,5 до 2,0 метрів – 85 гривень ПДВ; від 2,0 до 2,5 метрів – 112 гривень з ПДВ; від 2,5 до 3,0 метрів – 189 гривеньз ПДВ; більше 3 м – 78 грн за один метр погонний з ПДВ. Якщо клієнт бажає придбати більше 100 дерев, то існує система гуртових цін.

Працівники лісгоспу також нагадують, що кожна лісова красуня має спеціальну самоклейну етикетку або пластикову бірку, які свідчать про те, що її заготовлено законно. На цих засобах вказані індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься у Систему електронного обліку деревини. У Системі ЕОД є дані щодо постачальника, його підпорядкованості і форми власності. Перевірити походження ялинки за номером із уніфікованого засобу, який прикріплений до ялинки, можна на сайтіOPEN.UKRFOREST.COM. Якщо інформація на сайті відсутня, то це може свідчити про сумнівне походження ялинки. За незаконне вирубування дерев передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Про факти зловживання або виявленні порушення громадян просять повідомляти до територіальних органів Національної поліції та Держлісагентства.

Ольга Трач

Фото із сайту