Мокрий сніг передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, температурні показники коливатимуться від 3 морозу до 2 градусів тепла. Як наслідок – на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, температура вночі 1 – 6 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.

«Завтра передбачається від 2 морозу до 3 тепла. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Очікується зсув у бік збільшення опадів через діяльність нової повітряної маси з атмосферними фронтами, такі погодні зміни орієнтовно передбачаються в Україні з 30-го січня, з наступного понеділка. Зима триває, обіцяє ще й морозу, й снігу, але явно зменшується», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наприкінці січня синоптики передбачають мокрий сніг. Температура вночі опускатиметься до 6 морозу.