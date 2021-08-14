На Тернопільщині у вихідні буде чудова літня погода

Чудову літню погоду передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у краї домінуватиме суха повітряна маса. Температурні показники підвищуватимуться до 30 градусів вище нуля.

Вихідними на Тернопільщині погоду зумовлюватиме антициклон. Він блокуватиме опади та сприятиме підвищенню температурних показників. Відтак далі регіон охопить спека.

“На Маковія в Україні буде чудова погода. Температура повітря радуватиме комфортними градусами. Очікується впродовж дня +24 +29. Антициклон на ім’я Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від хвацьких циклонів Kurt та Luciano, зумовить практично повсюди в Україні суху сонячну погоду. 15-го серпня температура повітря почне підвищуватися. Очікується +26 +31 градус. Суха повітряна маса домінуватиме в усіх областях. З початку наступного тижня спека в більшості областей України посилиться до +30 +35 градусів. Тому вихідні будуть найкращим взірцем помірної погоди, практично ідеальної серпневої синоптичної ситуації”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, друга половина серпня на Тернопільщині буде спекотною. Відтак жителів краю закликають насолоджуватися справжнім літом.