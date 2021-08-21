Захворюваність на COVID-19 на Тернопільщині протягом серпня зросла у 4,5 рази.

Про це повідомила на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За серпень зареєстрували майже вісімсот нових випадків коронавірусу.

Епідемічна ситуація на Тернопільщині неблагополучна. Найбільше занепокоєння в лікарів викликає поширення штаму Дельта, який вражає молодше населення та призводить до важких форм.

«За липень в області зареєстровано 202 випадки захворювання на COVID-19, за серпень – 688 випадків захворювання. Також спостерігаємо збільшення кількості активних випадків з початку серпня в 4,5 рази. Станом на 1 серпня 2021 року – 137 випадків або 13,2 випадки на 100 тисяч населення. Інтенсивний показник активних випадків в Україні – 46,6 на 100 тисяч населення. Загалом епідемічна ситуація щодо коронавірусу в області розцінюється як неблагополучна. Кількість активних хворих на COVID-19 в області збільшується, система охорони здоров’я має бути готовою до протидії штаму «Дельта». Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання COVID-захворюваності», – каже Оксана Чайчук.

Сьогодні в області зареєстрували понад півсотні нових випадків коронавірусу. Загалом від початку пандемії хворобу лабораторно підтвердили у 70 тис. жителів краю.