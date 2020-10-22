У четвер і п’ятницю на Тернопільщині буде тепло. За прогнозами Укргідрометеоцентру, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 18 градусів тепла. Місцями температурні показники сягатимуть двадцятиградусної позначки.

Цими днями на Тернопільщині обійдеться без дощів. Вночі та вранці регіон огортатимуть тумани, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Відтак на автошляхах суттєво погіршуватиметься видимість.

“22 жовтня повсюди очікується +12 +18 градусів. По всій території регіону — без дощів, але ранковими туманами. Похолодання очікується вихідними. Температура повітря знизиться, і вже весь наступний тиждень очікується холодним. Так що не марнуйте теплих двох днів, грійтеся на вулиці у четвер-п’ятницю”.

Отже, лише два дні на Тернопільщині будуть теплими. Осінь береться до виконання своїх обов’язків, відтак далі у краї холоднішатиме.