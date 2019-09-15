Третю добу поспіль рятувальники гасять пожежу на Бережанщині.

Біля урочища «Сторожисько» спалахнув ліс. Дерева зайнялися внаслідок спалювання сухостою та соломи на городах місцевих жителів.

Пожежа в лісі захопила значну територію, відтак рятувальники борються з вогнем третю добу поспіль, – повідомляють у Бережанській міській раді.

«Вже третю добу поспіль працівники 7-Ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області ліквідовують загоряння лісу біля «Урочища Сторожисько». Пожежа сталася внаслідок спалювання сухого зілля та залишків соломи на городніх ділянках місцевих жителів, які знаходяться неподалік цього лісу. Вважаємо, що нашим громадянам слід замислитись, чи варто тепер випалювати суху траву, бур’ян, опале листя тощо, перетворюючи родючі землі навколо нас на попелище, наносячи шкоду собі й оточуючим. Шановні жителі Бережанського району, відмовтеся від підпалів сухої трави та інших рослинних залишків, а також сміття – це небезпечно».

Додамо, минулого тижня рятувальники гасили значні пожежі сухостою на об’їзній Тернополя, а в Кременецькому районі зайнялися торф’яники. Наразі в регіоні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку, відтак спалювати природні залишки чи розводити вогонь у лісі категорично заборонено.

Софія Романська