Аграрна галузь Тернопільщини терміново потребує працівників.

43% вакансій, які подали роботодавці у службу зайнятості Тернопільщини – у сільському, лісовому та рибному господарстві.

На початок травня 2022 року с/г товариства області шукають працівників на більше 200 вільних робочих місць. З них півсотні трактористів, 20 – робітників фермерського господарства. Потрібні також агрономи, плодоовочівники, робітники на лісокультурних (лісогосподарських) роботах, оператори машинного доїння, робітники з догляду за тваринами, технологи з виробництва та переробки продукції тваринництва, підсобники та ін.

Залежно від обов’язків та кваліфікації своїм працівникам роботодавці готові платити до 14 тис. грн.

За довідками зверніться до місцевого підрозділу служби зайнятості Тернопільщини.