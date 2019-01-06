На Тернопільщині святкуватимуть Різдво діти з Луганщини та Донеччини

06/01/2019 Розмір тексту:

70 школярів з Луганської і Донецької областей прибули до Тернополя. Гості проведуть Різдвяні свята в нашій області. Вони перебуватимуть у родинах з Борщівського, Бережанського та Гусятинського районів. Окрім традиційного святкування заплановані екскурсії визначними місцями нашого краю, а також встановлення рекорду з масового виконання коляди.

У рамках проекту «Схід і захід разом» школярі зі Східної України п’ять років поспіль відвідують Тернопільщину. Діти приїжджають до нашого регіону не лише на великі християнські свята, але й на літні канікули. «Різдво – найдивовижніше і найулюбленіше свято в усьому світі. Ми, українці, найбільше очікуємо його приходу. Це свято приносить нам тепло і радість у кожну родину. А Українська нація має чимало Різдвяних символів і звичаїв, які передає з покоління в покоління. З особливими звичаями і традиціями знайомляться діти, які приїжджають до нас вгості зі Східної України. Саме тому вже п’ятий рік поспіль відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації, в рамках програми «Схід та Захід разом», організовуємо перебування дітей з Луганської і Донецької областей з метою ознайомлення із культурою, традиціями, звичаями, пам’ятками культури та історії Тернопілля», – розповідає начальник управління сім’ї та молоді Тернопільської ОДА Ігор Чорний.

За планами організаторів, 8-го січня діти зі Східної України долучаться до встановлення рекорду. Гості разом із дітьми з Тернопільщини одночасно виконуватимуть колядки.

Софія Романська