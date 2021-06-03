На Тернопільщині судять бабусю за дві пачки гречки і пляшку олії

У Чортківському районі судять пенсіонерку, яка із супермаркету вкрала дві пачки гречки, палку ковбаси та пляшку олії.

Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на постанову Чортківського районного суду.

За даними слідства, пенсіонерка 3 березня 2021 року близько 11:26 год., знаходячись в приміщенні магазину “Рукавичка”, що в м. Чортків по вул.. С. Бандери, 5 А здійснила дрібну крадіжку, а саме: 2 упаковок гречаної крупи, 1 пляшку олії та 1 палицю ковбаси на загальну суму 155 гривень 06 копійок.

Пенсіонерка у суд не прийшла. Також не відомо, чи вручили їй повістку, а тому суддя відправив справу на допрацювання.