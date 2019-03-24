Нині на Тернопільщині готівкові субсидії отримує 105 тисяч домогосподарств, – повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. У березні їм нарахували 195 мільйонів гривень на оплату комуналки за лютий.

Нагадаємо, готівкові субсидії отримують ті жителі області, які оформили їх до початку 2019-го року. Нових субсидіантів монетизація також стосується, але «на руки» грошей їм поки що не дають.

«В області готівкову субсидію наразі отримує 105 тисяч домогосподарств. Це ті субсидіанти, яким призначена субсидія до першого січня 2019-го року. Деяким громадянам призначені субсидії після першого січня 2019-го року. Це також монетизовані субсидії, але їхні платежі здійснює «Ощадбанк» та адмініструє ці платежі по пріоритетності за природний газ, електроенергію, інші комунальні послуги. Після першого червня, якщо є зекономлена субсидія, тоді «Ощадбанком» автоматично відкривається особовий рахунок, куди нараховують залишкові кошти зекономленої субсидії і цим залишком коштів людина може скористатися на власний розсуд. А що стосується домогосподарств, які оформили субсидії до початку 2019-го року, то вони можуть використовувати кошти, які залишаються після оплати комунальних послуг, за власними потребами», – каже директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Додамо, минулого року субсидіями на Тернопільщині користувалося майже 220 тисяч домогосподарств, цьогоріч їхня кількість зменшилася понад удвічі. Причиною стали зміни, прийняті Урядом навесні минулого року.

Софія Романська