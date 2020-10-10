На Тернопільщині другий день поспіль росте захворюваність на COVID-19. Учора в обласному лабораторному центрі виявили 305 випадків зараження коронавірусом. Також зареєстрували сім смертей від цієї недуги.

В епідемічній ситуації області розпочалася негативна тенденція, – зазначає заступник директора обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Епідеміологи фіксують різке погіршення.

«За минулу добу підтверджено 305 випадків зараження вірусом COVID-19. Зареєстровано 7 летальних випадків: жінка 62 роки з міста Тернополя, жінка 74 роки з Козівського району, жінка 80 років – Заліщицький район с. Блищанка, чоловік 63 роки з Тернополя, жінка 64 роки з Теребовлі, чоловік 79 років з Тернополя, чоловік 67 років – м. Тернопіль. Нових випадків найбільше додалося у Тернополі – 60, у Бережанському районі зафіксували більше двадцяти інфікованих, у Борщівському – 28; у Бучацькому – 13; у Кременецькому – 25, у Теребовлянському – 28. Нині область перевищує у 2,5 разів загальнодержавні показники захворюваності».

Цими днями побільшало хворих на COVID-19 і в лікувальних закладах області. Нині завантаженість ліжкомісць інфікованими та особами з підозрами сягає майже 50%.