Шість лікарень на Тернопільщині отримали статус «опорних», – повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. Це медичні заклади, які будуть перетворені в лікарні інтенсивного лікування.

В опорних лікарнях пацієнти зможуть отримати багатопрофільну допомогу. Такі заклади в нашій області повноцінно запрацюють до 2023-го року.

«В опорних лікарнях надаватимуть медичні послуги за пріоритетними напрямками, а це: допомога при інсульті, при інфаркті міокарда, при пологах і неонтологічна допомога. Також вони будуть приймати пацієнтів із гострою хірургічною патологією, пацієнтів із політравмою, пацієнтів із черепно-мозковою травмою. Основними вимогами для опорних лікарень є: наявність вузьких спеціалістів, сучасного обладнання. Важливо те, що пацієнт з будь-якого населеного пункту до визначеної по маршруту найближчої опорної лікарні може доїхати за годину», – пояснює Володимир Богайчук.

Додамо, статус опорних лікарень отримали такі заклади: «Бережанська центральна районна лікарня»; «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»; «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»; «Тернопільська університетська лікарня»; «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» та «Кременецька районна комунальна лікарня».

Софія Романська