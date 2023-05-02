Працівники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України спільно із посадовими особами УДМС у Тернопільській області виявили особу із подвійним громадянством Королівства Швеція – російська федерація, уродженця м. Свердловськ, рф.

Про це повідомляють у Державній міграційній службі України.

За результатами перевірок встановлено, що іноземець проживав на території України без законних на те підстав. Окрім того, встановлено, що іноземний громадянин напередодні повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України приймав участь в зустрічі англомовного клубу у місті Київ, де під час свого виступу позиціонував себе як прихильник «руського міру», схвалював дії військово-політичного керівництва рф по відношенню до України та схиляв співрозмовників до того, що у всіх проблемах України винен колективний «Захід» та Сполучені Штати Америки.

Відтак, 28 квітня 2023 року працівниками сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС у Тернопільській області та Тернопільського відділу № 1 спільно із працівниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України здійснено супровід іноземця до пункту пропуску «Шегині» і в рамках співпраці із Держприкордонслужбою забезпечено його повернення у країну походження та заборонено в’їзд на територію України строком на 8 років.