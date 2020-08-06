Антициклон оселився на Тернопільщині. Відтак цими днями спека у регіоні набиратиме обертів. Вдень по області передбачають понад тридцять градусів тепла.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби у Тернополі й області буде сонячно. Температура повітря вдень коливатиметься від 28 до 30 градуса тепла. Місцями стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Сприятиме таким високим показникам антициклон, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Відтак найближчим часом в області обійдеться без дощів.

«Антициклон міцно оселився в Україні.

Тому 6-го серпня, опадів – катма. Сухо, сонячно та спекотно. Щоправда, в другій половині дня вздовж набіжать хмари. Температура повітря в Україні буде високою: +28 +33 градуси. Вихідними градуси трохи спустяться вниз до більш комфортних: +25 +27. Дощів поки що не видно».

Отже, західних регіон охопила справжня літня погода. До кінця тижня на Тернопільщині синоптики обіцяють стабільне тепло.

Софія Романська