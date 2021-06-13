На Тернопільщині скоротили кількість лікарень, які приймають хворих на COVID-19, – повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Число місць у медичних закладах зменшили з 2383 до 790.

Раніше у боротьбі з пандемією на Тернопільщині було задіяно майже половину ліжкового фонду медичних закладів. У результаті стабілізації епідемічної ситуації ліжкомісця вирішили перепрофілювати для інших хворих.

«Кількість хворих на COVID-19 в області суттєво знизилась. Це дало можливість зменшувати кількість ліжок для інфікованих хворих, перепрофільовувати місця. Раніше для хворих на COVID-19 було передбачено 50% від загальної кількості місць, це 2383, сьогодні залишили 790 ліжок, 719 з них – забезпечено киснем, зокрема, 457 – централізовано, 262 – концентраторами», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Загалом із ковідними відділеннями в області залишилося 7 лікарень.

Область належить до регіонів, де коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу, а також рівень захворюваності на 100 тисяч населення відповідають «зеленому» рівню епідбезпеки. За останню добу на Тернопільщині виявили близько тридцяти нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.