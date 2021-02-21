Набір до патрульної поліції оголосили на Тернопільщині. Потенційним поліцейським обіцяють хорошу зарплату і кар’єрні перспективи.

Взяти участь у конкурсі можуть жителі краю від 18 до 40 років. Також серед обов’язкових вимог — громадянство України. Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, поліцейські зможуть поєднувати навчання з практикою.

“Бажаючим взяти участь у конкурсі насамперед потрібно заповнити електронну анкету за посиланням http://anketa.patrol.police.gov.ua; успішно завершити навчання в Академії патрульної поліції. Претенденти повинні мати повну загальну середню або вищу освіту; посвідчення водія категорії “В”; мають бути готовими до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю”.

Претенденти на службу у поліції не повинні мати судимості. Проконсультуватися щодо конкурсу можна за телефоном: 0672119631.