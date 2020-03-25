Кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу розпочали співробітники Підволочиського відділу поліції щодо 35-річної місцевої жительки. Жінку підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень та вчиненні насильницьких дій.

Жертвами дорослої особи стали троє п’ятикласників – однолітків її сина. Мати взялася виховувати чужих дітей, бо, як пояснила, вони знущалися над її дитиною.

Після скарг сина жінка прийшла до школи і силою взялася з’ясовувати взаємини з трьома малолітніми дітьми. В результаті один хлопчик зазнав тілесних ушкоджень, ще щодо двох були застосовані насильницькі дії.Батьки потерпілих дітей звернулися із заявою до поліції.

Зловмисниці інкримінують частину 1 статті 125 та частину 1 статті 126 ККУ. Триває досудове розслідування.