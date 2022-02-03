На Тернопільщині “роздерибанили” пів мільйона гривень, які були виділені на ремонт лікарні

500 тис грн, завищивши вартість робіт при ремонті лікарні ─ підозрюють підрядника.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Чортківської окружної прокуратури повідомили про підозру підряднику, що виконував роботи з ремонту лікарні, у заволодінні ним чужим майном на суму понад 500 тис. грн (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За версією слідства, під час виконання ремонтних робіт лікувального закладу однієї з територіальних громад Чортківського району відповідно договору між комунальним підприємством Тернопільської облради та місцевим підприємцем, підрядник заволодів чужим майном, завищивши вартість фактично виконаних робіт за 2019-2020 роки.

Незаконні дії підприємця завдали збитки бюджету на суму понад 500 тис. грн. Розслідування здійснюють слідчі поліції, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.