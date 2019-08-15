Проект «Lemko S.V.I.T.» мають реалізувати у місті Монастириська до кінця 2019 року. Він передбачає будівництво приміщення музею на території музейного комплексу «Лемківське село».

У березні цього року там заклали камінь під будівництво музею лемківської культури. А після цьогорічного ювілейного фестивалю «Лемківські дзвони», у серпні, в урочищі «Бичова» планували розпочати будівництво музею.

Про його будівництво говорять вже багато років та тільки в цьому році з Державного фонду регіонального фонду виділили на це кошти. Проблема була ще й в тому, що комунальний музей лемківської культури у Монастириській не мав власної земельної ділянки для будівництва нового приміщення музею. У грудні минулого року розпорядженням Кабміну музейному комплексу «Лемківське село» виділили земельну ділянку площею 23 гектари. А в липні Кабмін затвердив перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. До нього увійшов і проект «Будівництво приміщення музею в рамках реалізації проекту «Lemko S.V.I.T.» на території музейного комплексу «Лемківське село» за адресою урочище Лемківська Ватра 1, в м. Монастириська, Тернопільської області». Загальна його вартість – 11 мільйонів 306 тисяч гривень, з яких 70% – це кошти ДФРР і 30% – кошти місцевого бюджету.

– Давньою мрією у нас було залишити слід на новій нашій Батьківщині, – каже Олександр Венгринович, голова громадської організації «Всеукраїнське товариство «Лемківщина». – На Тернопільщині проживає понад 200 тисяч переселенців, які були депортовані з Лемківщини, Надсяння, Холмщини І давньою нашою мрією було побудувати свій музей. Той, який ми маємо на сьогодні є малий по об’єму, розташований в орендованому приміщенні. Це перший музей лемківської культури в Україні. Багато років ми добивалися землі для будівництва, сьогодні вона узаконена, і ми там побудуємо музейний комплекс «Лемківське село».

До музейного комплексу увійде сучасне музейне приміщення, автентичне лемківське село та сцена. Музейний простір складатиметься з таких приміщень: зал виселення, в якому буде зосереджено документи, архіви, фото та відео матеріали виселення лемків; зал історії (історичні дані з часів Хрещення до сьогодення); зал релігії (фотографії та макети церков Лемківщини); зал одягу (експозиція традиційного лемківського одягу, реплік та автентики ); зал видатних людей Лемківщини; кімната ремесел; культура лемків (лемківська побутова обрядовість в тому числі хрестини, обжинки , весілля); зал лемківської писанки; зал музичних інструментів; зал історії фестивалів.

Проект майбутнього музею розробляли вихідці з Лемківщини, архітектори Володимир Черкас та Роман Березюк.

– Будівля буде трирівнева і комфортна для усіх, зокрема і для маломобільних людей, – розповів Володимир Черкас. – Уся внутрішня площа продумана до найменших деталей, щоб експозиції розміщувалися навіть у кутках. Великий простір передбачили для дітей та молоді. Будуть і конференц-зали, де проводитимуться зустрічі і навіть справжні лемківські весілля! Це буде ще більшим стимулом відвідати даний музей!

У музеї проводитимуть екскурсії, педагогічні семінари на історичну та культурно-етнографічну тематику, майстер-класи лемківських ремесел, перегляд відеоматеріалів та фільмів, дитячі табори «Лемківські маринді» у канікулярний період тощо. Основними завданнями музею є збереження та популяризація історико-культурної спадщини лемківського народу та зацікавлення нею туристів.

Ольга Трач

Фото із особистої сторінки Степан Барни у «Фейсбук»