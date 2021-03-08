У місті Зборів, що на Тернопільщині, продають місця вічного спочинку “під ключ”.

Про це пишуть Тернополяни.

“Продається на цвинтарі місце спочинку для людей, які відійшли у вічність на двох чоловік. Повністю зроблені роботи гранітом крім самого пам`ятника, покругу обложені плити і кругом граніт.На старому цвинтарі у м. Зборові. (Фото додається ). Звертатися за номером телефону 0676605707, ціна договірна”, – йдеться в оголошенні в групі Свій до свого по своє – місто Зборів – оголошення.